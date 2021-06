Le Saumurois brigue le label de Territoire zéro chômeur de longue durée

C’est une étape cruciale pour le projet de Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) du Saumurois. Le 1er juillet 2021, l’Etat ouvre un appel à candidatures afin de labelliser 50 territoires supplémentaires en France.

Au bout de deux ans de travail, le Saumurois espère bien en faire partie. L’enjeu, c’est une enveloppe de 20 000 euros par chômeur et par an, de quoi les embaucher en CDI, au Smic, au sein d’une entreprise à but d’emploi.

400 chômeurs de longue durée

Dans le Saumurois, deux territoires sont concernés : Montreuil-Bellay et les quartiers Chemin-Vert et Hauts-Quartiers à Saumur. Ils comptent 400 chômeurs de longue durée, sans emploi depuis plus d’un an.

C’est le cas de Catherine Lèchevin, 59 ans, qui habite à Montreuil-Bellay. « Je n’ai jamais eu de CDI, parce que j’ai commencé à travailler très tard, à 46 ans, suite à un divorce », raconte-t-elle.

« J’ai essayé d’avoir des CDI mais je n’ai pas réussi. J’ai travaillé jusqu’à six ans dans la même entreprise, mais toujours en intérim, avec des périodes de carence. » Chômeuse en fin de droits, elle touche 900 euros par mois.

Moyenne d'âge : 46 ans

Catherine Lèchevin fait partie de la quarantaine de chômeurs impliqués dans le projet. « La moyenne d’âge est de 46 ans et les profils sont très variés, constate Sandrine Vantrimpont, cheffe de projet. Certains ont des diplômes, d’autres non, mais tous ont des compétences. »

« Plusieurs ont des problèmes de santé ou de handicap, détaille-t-elle. Il y a aussi des mères célibataires, qui ont besoin d’horaires de travail adaptés. » Dans l’entreprise à but d’emploi, les salariés pourront choisir leur temps de travail et leurs horaires.

Répondre à des besoins locaux

L’objectif de cette entreprise est de répondre à des besoins du territoire, qui ne sont pas pourvus actuellement. Depuis un an et demi, les chômeurs sont donc allés à la rencontre des habitants afin d’identifier ces manques.

« A Montreuil-Bellay par exemple, il y a des MAM (maisons d’assistantes maternelles, NDLR) et des crèches qui nous ont dit qu’elles avaient besoin de carrés de tissu lavables, raconte Catherine Lèchevin. Nous allons donc monter un atelier de couture. »

A Saumur, d’autres besoins ont émergé, comme des repas végétariens pour les étudiants le midi ou la collecte des cagettes en bois, après le marché, pour qu’elles soient recyclées ou réutilisées plutôt que de finir à la poubelle.

Partir des compétences et des envies

Ce qui plaît à Catherine Lèchevin, c’est que le projet se construit autour des compétences et des envies de chacun. « On ne va pas obliger quelqu’un à faire du jardinage alors qu'il n’en a pas envie ! » s’exclame-t-elle.

« Moi j’ai envie de m’investir dans le relationnel, dans le management, la gestion des emplois du temps, confie-t-elle. On a le projet d’ouvrir un magasin de producteurs et une épicerie solidaire, donc je me verrais bien gérer l’une de ces structures. »

Investie dans le projet depuis un an et demi, Catherine Léchevin n’a qu’une hâte : que l’entreprise à but d’emploi ouvre ses portes pour signer, enfin, son premier CDI.

Un coût nul pour l'Etat

Selon les calculs d’ATD Quart Monde et d’Emmaüs France, qui ont lancé le concept de TZCLD il y a quelques années, un chômeur de longue durée coûte environ 20 000 euros par an à l’Etat.

C’est cette même somme qu’il verse dans le cadre des TZCLD, sauf que là, les personnes travaillent. Cela permet de couvrir 70 % des salaires, le reste devant provenir des bénéfices de l’entreprise à but d’emploi.

Le futur Territoire zéro chômeur de longue durée du Saumurois cherche encore des salariés. Deux conditions : habiter à Montreuil-Bellay ou dans les quartiers Chemin-Vert ou Hauts-Quartiers de Saumur depuis plus de six mois, et être sans emploi depuis plus d'un an.