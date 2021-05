Le savoir fer de Ferfolie avec Lucienne Niedereltz à Puttelange-aux-Lacs

Dans leur atelier situé à Puttelange-aux-lacs, Lucienne et Joachim Niederelz conçoivent et fabriquent des objets en ferronnerie. Ces oeuvres sont réalisées à partir de fer blanc puis traitées spécialement afin d’obtenir un aspect rouillé. Leur savoir-faire et la qualité de leurs créations leur ont permis d’être labellisés Qualité MOSL. Lucienne accueille également des visiteurs pour leur faire découvrir son jardin qui n'est pas secret. (www.ferfolie.fr)