Le télétravail ça change quoi ?

Mon sujet du jour me vient d’une belle relecture avec une équipe de chrétiens au sujet du télétravail. ça m’a parlé car pendant le confinement j’ai passé beaucoup de temps au téléphone ou devant la webcam pour des réunions avec des futurs mariés par exemple… et j’ai repensé à mon frère et ma belle-sœur, tous les deux profs en collège, qui ont du réinventer leurs cours en télétravail tout en gérant une enfant et deux grands ados à la maison… le télétravail c’est peut-être une chance mais c’est surtout une affaire complexe… comme le travail tout court d’ailleurs !

Vous voyez, il n’y a pas qu’une seule sorte de télétravail. Il peut être contraint (comme pendant le confinement) ou de confort (accordé à la demande du salarié) et il y a aussi un télétravail « stratégique » pour réduire les temps de trajets et la fatigue des hommes notamment en utilisant la visio-conférence.

En effet il y a bien des formes différentes de télétravail… mais quel a été le fruit de votre échange alors ? des convictions ? des questions ?

Pas mal de questions d’abord… La question de la confidentialité : pas si évident à gérer quand des informations confidentielles d’une entreprise vont transiter dans l’ordinateur familial d’un employé…

Bien sûr la question de la confiance entre les salariés et leur chef : le salarié peut se demander « est-ce que je ne vais pas être isolés ? comment utiliser ces outils ? est-ce que ma connexion va être performante » Du côté du manager, il peut y avoir des soupçons sur l’efficacité de ses collaborateurs… Parce que le télétravail c’est un peu une régate en solitaire… et tous les marins ne sont pas faits pour naviguer en solitaire : pas si simple de bien gérer cette solitude et cette liberté d’action !

Enfin il y a la question de l’environnement : ça change tout s’il y n’a pas d’enfants dans la maison et si j’ai des outils performants.alors la conviction qui a émergé c’est que le télétravail met en jeu notre rapport à notre propre corps, et au corps de l’autre. Nous ne sommes pas faits pour être toujours dans la même pièce devant un écran. Nous avons besoin de bouger, de voir le soleil et d’avoir un lien à la terre… nos corps ne se nourrissent pas seulement de calories et d’informations mais de relations avec les autres. Entendre la voix ou voir le visage de l’autre c’est bien, mais expérimenter sa présence en chair et en os c’est souvent bien plus enrichissant.