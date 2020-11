Le témoignage d'une femme victime de violences conjugales

Ils avaient bondi de 30 % lors du premier confinement : les signalements pour des faits de violences conjugales. Cette fois, l’augmentation est semble-t-il moins marquée. Du fait certainement d’un confinement plus souple, qui permet davantage de sorties, estiment les associations d’aide aux victimes. Ces dernières préviennent : plus il va durer, plus les risques qu’une femme soit bousculée, frappée, ou cognée vont augmenter. S’il est déconseillé de sortir il n’est pas interdit de fuir martèlent ces associations. Fuir, ce qu’a réussi à faire Elodie, lors du premier confinement. Ecoutez son temoignage.