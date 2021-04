Le Var placé en vigilance sécheresse

" Le déficit pluviométrique constaté sur le département atteint près de 30 % ", indique la Préfecture.

Arroser de préférence de nuit, limiter le lavage des voitures ou le remplissage des piscines. Ce sont les recommandations de la Préfecture du Var. Cette dernière place le département en vigilance sécheresse. " Le déficit pluviométrique constaté atteint près de 30 % et la situation hydrologique des cours d’eau est déjà très basse, avec des débits en dessous de la normale ", justifie-t-elle dans un communiqué. " En fonction de l’évolution de la situation, le préfet pourra arrêter des mesures de restriction et de limitation des usages de l’eau, en application de l’arrêté-cadre sécheresse ", est-il aussi écrit.

Si la situation n’est pas bonne, elle n’est pas non plus dramatique rassure Yohan Laurito, fondateur et prévisionniste de Météo Varoise : " avril a été assez arrosé et nous attendons encore quelques averses d'ici la fin du mois. Elles ne seront pas énormes mais permettront quand même d'arroser localement. Quelques dégradations devraient aussi passer en mai, de quoi aborder la saison estivale avec un peu plus de sérénité ". Des orages et des averses sont d'ailleurs attendus dès ce soir.