Le verre à moitié plein

Le confinement conduit nos pensées sur des chemins bien peu avenants. Pour tenter d'enrayer le déclin du moral, Alice Forges a posé quelques questions à la Ligue des Optimistes du Rhône, experts en la matière !

Carole Benhamou en est la déléguée au niveau local. Consultante en évènementiel, metteure en scène, comédienne et auteure, cette multi-tâches s'est lancée dans l'aventure à la suite d'un épisode dépressif. Elle y a trouvé "une démarche juste et vivifiante".

L'optimisme, c'est quoi?

L'optimisme, ce n'est pas chausser des lunettes roses en tentant de se convaincre que ça ira mieux. "Ce n'est pas déconnecté de la réalité. Les optimistes sont des gens lucides, conscients des réalités et des difficultés, mais ils centrent leur attention sur la solution et non sur les problèmes". Elle met d'ailleurs en pratique ces concepts lors d'ateliers avec des femmes en quête de sens professionnel, en les enjoignant à devenir leurs propres "machines à opportunités".

Côté confinement, quels sont les enseignements ? Se rappeler, tout d'abord, qu'on ne maîtrise pas tout. "Il faut revenir sur nos propres cercles d'influence". On ne sauvera pas le monde, alors tâchons déjà de nous concentrer sur ce sur quoi nous pouvons agir : notre quotidien, nos petites joies, notre santé à préserver.

L'optimisme, ça se partage !

Et puis, surtout, "ne pas rester seul". Pour devenir optimiste, il faut s'entourer de personnes l'étant déjà... et puis écouter RCF, pourquoi pas.