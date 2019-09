Les 2000 choristes 2019 avec Jacky Locks et le festival Des Notes et des Toiles

Les 2000 choristes reviennent fin octobre au Galaxie d'Amnéville, nous en parlons avec le créateur de ce rendez-vous bisannuel dans la seconde partie. Autre rendez vous musical et annuel, le festival Des Notes et des toiles à Pont-à-Mousson, Anthony Velvelovich, créateur du festival est au téléphone avec nous. Comme chaque jeudi nous tournerons les pages du nouveau numéro de la semaine avec Jean-Pierre Jager et Gérard Schoenenberger.