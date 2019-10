Les 2000 choristes 2019 Jacky Locks et Agrimax 2019 à Metz-Expo.

Dans la seconde partie nous serons au 8ème salon Agrimax Grand Est à Metz-Expo, ce sera demain la dernière journée . Jean-Pierre Jager et Gérard Schoenenberger feuilletteront le nouveau numéro de la semaine. Alors qu'Agrimax se termine demain, c'est demain que commence la nouvelle édition des 2000 Choristes. 3 concerts, vendredi et samedi à 20h et dimanche à 15h. Comptez 3h30 de spectacle plus l'entracte. Nous en parlons avec Jacky Locks, l'inventeur des 2000 choristes.