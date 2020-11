Les 4 jours d'école dès janvier à Metz : quel plan pour le mercredi ?

Avec Caroline Audouy, adjointe au Maire de Metz chargée du Plan mercredi, et des activités périscolaires.



C’est tranché, malgré la crise sanitaire qui a bousculé nos vies, les jeunes messins connaitrons la semaine des 4 jours dès le 4 janvier 2021. Si cela change l’organisation de scolarité, c’est également toute la vie de la cité qui va devoir s’organiser en conséquence. Caroline Audouy nous présente la nouvelle organisation de l'école et surtout le "plan mercredi" préparé avec les associations périscolaires pour faciliter au mieux la transition et ne laisser aucune famille sans solution.