Les 40 ans d'Ernest et Célestine - Michèle Godefroy, Les Passeurs de livres

Le plein de bulles - Frédéric Ronsse (Librairie Flagey) : "Wanted Lucky Luke" - Matthieu Bonhomme - Lucky Comics (Dargaud)



Coup de projecteur : Ernest et Célestine, ce classique de la littérature jeunesse imaginée par Gabrielle Vincent, ont 40 ans !

Un anniversaire fêté avec Emeline Attout, la directrice de la Fondation Gabrielle Vincent/Monique Martin (Gabrielle Vincent était le pseudo de cette peintre et illustratrice disparue en 2000), et Fanny Husson-Ollagnier, sa collaboratrice à la Fondation, qui a réalisé un dossier inédit sur l’univers de Gabrielle Vincent dans cet album "Ernest et Célestine, comment tout a commencé" publié dans la collection Les Albums Casterman.

www.ernest-et-celestine.com



L'Air du Temps : Transmettre, passer le relais pour faire vivre la lecture, lutter contre l’analphabétisme et l’ignorance, c’est le très beau credo de cette association humanitaire, qui oeuvre en Afrique francophone, "Les Passeurs de livres".

Une association fondée par le comédien François Ebouele et la bibliothécaire Michèle Godefroy.

www.passeursdelivres.be