Les 40 ans de la saisie de Radio Brest Atlantique

Avant 1981 et l'élection de François Mitterrand, les radios locales n'ont pas le droit d'émettre. Quelques expériences pirates voient néanmoins le jour. Christophe Pluchon et ses deux invités, Danièle Belbahri et Frédéric Vaillant nous retracent le début de Radio Brest Atlantique qui émet pour la première fois le 8 avril 1981, il y a 40 ans donc.