Les abus sexuels dans l'Eglsie à la Une de l'APEX

L’« Assemblée plénière extraordinaire » que les évêques de France ont vécue pendant deux jours et demi, du lundi 22 au mercredi 24 février, sur la question infiniment douloureuse des abus sexuels dans l’Église. Cette assemblée devait nous préparer aux décisions que nous prendrons fin mars au cours de notre assemblée ordinaire, mais avant cela elle avait pour objectif une réflexion approfondie sur le thème de la responsabilité. Pourquoi ce thème ? Évidemment parce que ce qui s’est passé dans l’Église, et tout particulièrement les abus et les crimes commis par des prêtres, engage la responsabilité de l’Église.