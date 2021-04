Les actions de Solidarité Santé Brest en Afrique

L'association Solidarité Santé Brest recueille du matériel pharmaceutique et médical, à destination principalement, du Burkina-Faso et du Sénégal. D’autres actions sont menées dans l’urgence, par exemple au Liban suite à l’explosion d’un dépôt dans le port. Christophe Pluchon s'est entretenu avec Gilles, Alain, Sarah et Antoinette, bénévoles à Solidarité Santé Brest.