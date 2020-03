Les adhérents du GEM en avant 41 partagent le confinement ensemble grâce aux outils numériques

> 10 décès liés possiblement au Covid-19 ont été constatés dans un Ehpad de Salbris. Une situation qui a contraint le Préfet de Loir et Cher à prendre des mesures pour tous les EHPAD du département.

> L'agence régionale de santé appelle tous les professionnels de santé à se porter volontaires pour enrayer l'épidémie de coronavirus en Centre Val de Loire.

> Et puis on se demandera comment vous vous occupez dans ce temps de confinement. Vous entendrez le témoignage d'une adhérente du GEM En AVANT 41, le groupe d'entraide mutuelle, qui avait l’habitude de se retrouver très souvent. Pour s'occuper, ils se lancent des défis via internet.