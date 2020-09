Les animations de l'Ecomusée de Plouigneau

L'Ecomusée de Plouigneau près de Morlaix propose aux visiteurs de découvrir le monde rural d'antan, à travers des démonstrations de machines agricoles, d'un atelier de sabotier, mais aussi d'une reconstitution de pièce à vivre et d'une salle de classe. C'est Jean-Yves Teurnier qui nous guide. Il fait la visite à un groupe de touristes de Normandie.



Rendez-vous sur la page Facebook et sur le site internet de l'écomusée de Plouigneau pour connaître les animations. Jusqu'au 30 septembre, c'est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que le dimanche de 14h à 18h.