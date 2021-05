Les années Mitterrand, insécurité et éléctions locales

Il y a 40 ans exactement le 10 mai 1981 avait lieu l'élection présidentielle qui a porté au pouvoir François Mitterrand. Qui fut vraiment François Mitterrand ?

L’actualité récente a été marquée par plusieurs événements dramatiques : l'assassinat d'un policier à l'occasion d'un contrôle de dealers et celui d'une policière à l'entrée d'un commissariat.

Ces évènements ont accéléré le débat sur l’insécurité.

La semaine dernière a également été marquée par un épisode rocambolesque à travers la tentative avortée de constitution d'une liste commune entre les Républicains et la République en marche dans la région Sud.

A gauche la situation est aussi confuse dans le grand Est.

Deux listes sont présentes en vue des élections régionales. Une liste officielle conduite par Éliane Romani et une liste dissidente emmenée par Aurélie Filippetti. Ce désordre a provoqué le départ de Christian Eckert qui quitte le parti socialiste ajoutant encore un peu plus il faut bien dire à la confusion

Comment expliquez-vous cette situation extrêmement confuse ? Est-ce que nous n’assistons pas en fait à la disparition programmée des partis politiques ?