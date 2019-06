Les Assises Nationales de l'Education Artisitique et Culturelle.

Présentation dans Metz-Actu des Assises Nationales de l'Education Artistique et Culturelle organisées à l'Arsenal de Metz, mercredi 3 juillet 2019. Nous les découvrons avec Claire Rannou, représentant la Drac, Sophie Renaudin, déléguée académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle et Hacène Lekadir, adjoint à la culture à la Mairie de Metz.