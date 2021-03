Les ateliers passerelle et les séances d'activité physique en visio

L'émission On s'bouge en partenariat avec le Dahlir s'intéresse ce mois-ci aux ateliers passerelle et aux séances d'activité physique en visio-conférence.



Invitées :

- Maëlle Marcoux, animatrice au comité départemental d'éducation physique et de gymnastique volontaire (Codep EPGV 43)

-Anna Joubert, chargée d'accompagnement au Dahlir de Haute-Loire