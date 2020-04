Les avocats lyonnais demandent une reprise de la justice

Maître Joëlle Forest-Chalvin, avocate et Vice-Bâtonnier du Barreau de Lyon est au micro de Jean-Bapstise Cocagne.

Le 18 mars 2020, les portes du tribunal se sont fermées brutalement, "aucune information n'avait été communiquée au préalable". Depuis ce jour, le tribunal est fermé aux avocats qui ne peuvent donc plus recevoir à leur courrier. Il est également inaccessible au public puisqu'il n'y a plus que quelques audiences d'urgences dites pénales et de comparution immédiate.

Pour le reste du contentieux et notamment les contentieux civils il n'y a plus d'audience. "Nous aimerions que l'activité juridictionnelle reprenne." Selon Maître Joëlle Forest-Chalvin "Le Président de la République a demandé aux entreprises, aux libéraux d'essayer de s'organiser en télétravail. Les avocats ont fait le nécessaire." Un appel pour maintienir du service public judiciaire est lancé.