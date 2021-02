Les baies de Goji Qualité MOSL de Nicolas Flory

Nicolas Flory n'a pas 30 ans. Originaire de Sarre-Union, il s'est lancé avec "Le Goji du Val" dans la production de baies de Goji. Un fruit rare, surnommé « clé de la jeunesse éternelle » poussant habituellement sur les hauts plateaux tibétains. Son exploitation est agréée Qualité MOSL. Inspiré par ses voyages en Chine, Nicolas a eu l’idée de cultiver la baie en France. Ses rencontres avec des pépiniéristes et un généticien lui ont permis d’élaborer le plant idéal, adapté à des conditions climatiques bien spécifiques et tout à fait unique.

Nicolas propose plusieurs produits dérivés à base de baie de Goji (baie de Goji fraîche, confiture et miel de Goji…) et diversifie sa production avec d'autres plantations originales sur les 18 hectares de son exploitation située au Val de Guéblange.