Les bâtiments dans nos paroisses, qui les gère? (Thierry Claessens)

Les paroisses et les diocèses possèdent des immeubles, parfois des logements. Comment se passe la gestion de ce parc immobilier? Et qu'en est-il du logement du clergé, dans des cures notamment? Des explications par Thierry Claessens, Adjoint de Mgr Kockerols pour le Temporel. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, on peut contacter Thierry à l'adresse thierry.claessens@diomb.be