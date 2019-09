Les camps d'été pour les jeunes

Marc (12 ans), Sibel (15 ans) et Volodymyr (15 ans) partagent ce qu'ils ont vécu en camp d'été en Bretagne et à Air et Vie.



"Caritas propose des camps d'été pour des jeunes qui ne pourraient pas partir sans cela.

Différents camps sont proposés en fonction des âges des jeunes :

- Camp ""Trappeur"" pour les 10-13 ans

- Camp ""Chantier"" pour les 17-25 ans. En partenariat avec la JOC, les jeunes participent à des activités solidaires (tri et rangement de vêtements, loisirs créatifs avec des personnes non-voyantes. Chaque journée se termine par un temps de relecture de l'expérience vécue.

- Camp ""Multi-activités et loisirs"" à Air et Vie, avec des jeunes issus pour la plupart d'un parcours de migration.

- Camp sous tente à Beuzec Cap Sizun en Bretagne pour les 13-17 ans

- Stage de pré-rentrée à Air et Vie pour les 7-15 ans. Un camp qui allie révisions scolaires et détente.."