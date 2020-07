Les Caves de Chartreuse : site emblématique d'Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis plus de 400 ans, les moines chatreux de Voiron en Isère garde religieusement le secret de la recette de la fameuse liqueur verte. Elle n'est plus fabriquée là-bas, mais les caves sont désormais réservées au tourisme. Emmanuel Delafon, PDG des liqueurs Chartreuse et Bertrand de Nève, directeur de la distillerie, nous offre une visite.