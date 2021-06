Les Chemins pour l'Emploi en Nouvelle Aquitaine - 1 juillet 2021 à 12:28

Du lundi au vendredi à 12h28

Chronique sonore quotidienne d'informations et de reportages consacrés à l'emploi, la formation professionnelle, l'orientation et les métiers, les changements du travail, l'insertion et la création d'activité. http://ouidirestudio.com/Emissions/chemins.html#image2-z https://www.facebook.com/LescheminspourlemploienNouvelleAquitaine/