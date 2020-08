Les circuits de proximité, à pratiquer sans modération

Manger audois, on achète ! En plus des nombreux lieux de vente des produits de la marque Pays cathare®, vous trouverez dans l’Aude un vaste réseau de circuits de proximité soutenus par le Département. De quoi vous approvisionner en denrées saines et de qualité, soutenir l’économie locale et éviter de faire parcourir aux produits des milliers de kilomètres jusqu’à votre assiette… Pratiquer les circuits de proximité, c’est avoir tout bon !