Depuis 2009, Caritas Alsace réseau Secours Catholique accompagne chaque année des groupes de jeunes âgés de 18 à 30 ans qui s’engagent dans les Clubs Caritas, une démarche centrée sur l’Education à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale qui permet de préparer et de vivre une rencontre solidaire dans un pays étranger. Dans sa mission d’éveil à la solidarité, le réseau Caritas accompagne ces jeunes vers la réalisation de leurs projets. Coup de projecteur aujourd’hui sur les groupes Vietnam et Congo-Brazzaville qui ont effectué leurs voyages solidaires durant l’été dernier.

Constitués généralement d’une dizaine de jeunes et de 3 accompagnateurs, les Clubs Caritas permettent de s’engager concrètement auprès de l’un de nos partenaires, durant 2 à 3 semaines, pendant l’été. A l’issue d’une année de préparation et de recherche de fonds, les groupes Vietnam et Congo-Brazzaville se sont ainsi mobilisés dans l’organisation de colonies de vacances auprès d’enfants vulnérables ou handicapés. Cette expérience marquante auprès des partenaires de Caritas au Vietnam (la congrégation des Amantes de la Croix) et au Congo-Brazzaville (la congrégation des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé) incite aujourd’hui les jeunes à rendre compte de la réussite de leurs projets. En effet, l’objectif du voyage, au-delà de la rencontre et de l’expérience humaine qu’il constitue, est aussi de pouvoir témoigner largement sur les réalisations du réseau mondial Caritas.