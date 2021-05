les cordées en santé blois

"Dans un contexte de développement de la vie à domicile et de transformation inclusive de l’offre médico-sociale, l’enjeu est de favoriser l’autonomie et l’autodétermination en appuyant les personnes en situation de handicap, et leurs proches pour qu’ils parviennent à mieux comprendre leur situation et à mieux la gérer.

Face aux problématiques liées à leur santé et à l'amélioration de leur qualité de vie, l'objectif est de leur permettre de développer des compétences, de la confiance, des capacités, des repères pour être acteurs et plus autonomes. Souvent il s’agit là surtout d’une prise de conscience des capacités à faire et compétences de chacun. Pour cela, un projet a vu le jour au sein de notre association et en partenariat avec d’autres : les cordées en santé.



Nous accueillions Colette et Laure pour échanger avec nous aujourd’hui. "