Les Douceurs des Rohan, douceurs de Laurence de Almeida à Lutzelbourg

Laurence de Almeida accueille ses clients au numéro 11 rue AJ Konzett à Lutzelbourg au Pays de Sarrebourg. Les Douceurs des Rohan est une conserverie et confiserie artisanale labellisée Qualité MOSL. En famille avec son mari Fabien et son fils Florian, Laurence vit dans la guimauve, les pâtes de fruits et le chocolat. (http://www.douceursdesrohan.com)