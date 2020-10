> La centrale nucléaire de St-Laurent contribue indirectement à la production maraîchère dans le Loir-et-Cher. Comment? Vous le verrez dans ce journal.

> Demain, trois chefs des restaurants collectifs jeunesse et habitat de Blois, Vendôme et Tours vont cuisiner ensemble à Tours. C'est l'opération 5 chefs au piano. Le but : montrer que restaurant collectif rime aussi avec cuisine de saison, local et fait maison !