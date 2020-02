Les Egalistiques: les élèves se mobilisent contre les inégalités filles garçons

Ville de Metz et Education Nationale sensibilisent élèves et enseignants à l'égalité filles-garçons.



"Les Égalistiques" avaient lieu mardi 11 février 2020 à l'Arsenal. Des centaines d'enfants ont pu présenter des projets artistiques, contre les discriminations filles-garçons. Des élèves de la grande section au CM2 ; et de la 6ème à la 3ème, ont travaillé plusieurs semaines sur la notion d'égalité, au travers de l'art sous toutes ses formes. Nous écouterons des extraits du spectacle des enfants, Danielle BORI Adjointe au Maire de Metz en charge de l'éducation, et Gaëtan FELICI, Inspecteur de l'Education Nationale.