Les élections métropolitaines : pour qui voter ?

Eric Lafond est chef d’entreprise. Engagé en politique depuis 2007, il se fait exclure du MoDem en 2012 et fonde le mouvement 100% citoyens.

Après avoir été le dauphin désigné de Gérard Collomb, David Kimelfeld a choisi de l'affronter pour briguer le siège qu'il occupe depuis 2017 de président de la Métropole. Le maire sortant du 4e arrondissement de Lyon met l’accent sur les transports . Il souhaite notamment la mise en place de la gratuité pour les enfants de moins de onze ans et un tarif à 20€ pour les étudiants dans les TCL. Il promet également l’établissement d’une police métropolitaine sur le réseau TCL . David Kimelfeld veut aussi « lancer immédiatement la construction des sept nouveaux collèges » prévus par la métropole. Il envisage d’en bâtir au moins trois autres à Lyon. A la fin de son mandat, il fait le vœu d’une métropole végétalisée dont les mobilités auront profondément évolué, grâce à un plan vélo et au développement du transport fluvial .

Andréa Kotarac était jusqu’en 2019 conseiller régional La France Insoumise en Auvergne-Rhône-Alpes. Il décide lors des élections européennes de 2019 de soutenir la liste Rassemblement National de Jordan Bardella et démissionne de son mandat régional. Il est le leader de la liste « La métropole du bon sens » pour le scrutin de dimanche.

« Rétablir la sécurité là où il n’y en a plus, c’est rétablir un peu de justice » explique le cadre du Rassemblement National. Il promet entre autres un fonds de 50 millions d’euros annuel destinés à « équiper et armer » les policiers municipaux des 59 communes du Grand Lyon.

Par ailleurs, il promeut également le « localisme » et se donne « un à deux mandats » pour arriver à 90% de produits locaux dans les cantines de la métropole.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Gérard Collomb, candidat LREM

Maire de Lyon pendant 18 ans et président de la métropole de Lyon de 2015 à 2017, Gérard Collomb a reçu l'investiture officielle de la République en marche. Ancien ministre de l'Intérieur après avoir parié tôt sur Emmanuel Macron, il se présente pour redevenir président de la métropole de Lyon, cette fois grâce au suffrage universel.

Le programme de Gérard Collomb met l'accent sur les mobilités. Selon le candidat, il s'agit de la mesure la plus importante :

"Il faut écarter les circulations de la ville, créer un RER à la lyonnaise et augmenter le budget des métros et des tramways. Il n'y a pas de priorisation, c'est un ensemble. Il faut travailler sur ces trois éléments en même temps".

Le projet de Gérard Collomb est d'améliorer la qualité de vie dans la métropole et souhaite poursuivre son projet : "je crois beaucoup en la beauté de la ville, en la beauté de l'architecture. Il faut continuer à améliorer la ville, par exemple lorsqu'on aura finit le parking Saint-Antoine nous ajouterons 2 hectares d'espaces verts au cœur de la ville".

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

François-Noël Buffet, candidat Les Républicains

Sénateur LR du Rhône, maire d'Oullins pendant près de 20 ans, François-Noël Buffet a déjà occupé des postes de vice-présidence dans le Grand Lyon, avant la création de la Métropole.

S'il devient président de la collectivité, le candidat de la droite et du centre voudrait "faire du premier vice-président ou de la première vice-présidente de la métropole, l'élu(e) en charge du développement durable, puisqu'il s'agit du socle de la politique que nous allons mener".

La seconde mesure que l'élu prendrait concerne la mobilité dans l'ouest lyonnais. Il s'agit de lancer des travaux du "tunnel des deux amants" à Tassin-la-Demi-Lune, qui actuellement "ne permet pas d'optimiser les trajets de la banlieue jusqu'au cœur de la métropole".

Le projet qui incarne le mieux son programme est celui de création d'un grand Central Park à Oullins, soit 70 hectares au sud de la métropole.

Le souhait du candidat est de construire une métropole attractive, solidaire, plus juste, avec un destin collectif, sécurisé. "Je souhaite une métropole où chacun peut avoir sa chance, je crois fondamentalement au destin collectif" affirme François-Noël Buffet.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Bruno Bernard, candidat EELV

"Je veux faire preuve d'humanité, mettre fin à la précarité des enfants sans toit. Mettre fin à cette situation qui nous fait honte !" déclare le candidat EELV.

L'axe majeur de son programme repose sur les mobilités. Son objectif est de permettre aux lyonnais de se déplacer sans voiture : "la pollution est un phénomène qui touche les plus fragiles, les personnes âgées, les enfants. Nous mettrons l'argent public dans le transports en commun. Des trams, des télécabines, des bus avec la mise en place de 20% supplémentaires dès les premiers mois". Le candidat écologiste veut également mettre en place un "réseau express vélo" et un plan piéton métropolitain pour réhabiliter la marche.

Bruno Bernard souhaite rendre la métropole plus respirable et diminuer fortement la pollution.

"Je souhaite mettre fin aux pics de pollutions dans la décennie qui arrive, rendre la métropole plus apaisée et plus respirable."

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Olivier Minoux, candidat Lutte ouvrière

Engagé depuis l'âge de 20 ans, le militant LO, Olivier Minoux est révolté par "cette société dont les travailleurs sont écrasés par le poids du capitalisme prédateur".

Lutte ouvrière se présente dans l'idée d'exprimer qu'il y a deux camps dans la société, "d'un côté les travailleurs, les employés, et de l'autre côté les grands bourgeois qui profitent du travail de millions de gens".

Olivier Minoux voit dans la réforme des retraites une "attaque du gouvernement contre nos pensions, on est contre cette bourgeoisie qui amène le monde à sa perte !".

"Nous ne voulons pas bercer les travaileurs d'illusions, il faut que les travailleurs se battent". Selon lui, il faut organiser les travailleurs et arracher ce pouvoir à la bourgeoisie afin de défendre leurs intérêts vitaux. Le candidat ajoute qu'il faut mettre les moyens de cette métropole au service de ces combats en opposition aux intérêts des grands groupes capitalistes qui endettent la métropole.