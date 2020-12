Les Enfants du Mekong

Depuis plus de 60 ans, l'association Les Enfants du Mékong parraine des enfants et des jeunes qui sont motivés pour être scolarisés. Et à ce jour, il s'agit de dizaines de milliers d'enfants. Tout a commencé au Laos, d'où le nom de l'association. Pour les soutenir, en France, mais aussi en Belgique, des parrains et des marraines apportent un soutien financier et amical à ces enfants. Pour nous en parler, le délégué pour la Belgique, Jérôme Kuster. Tous les renseignements sur le site enfantsdumekong.com