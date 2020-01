Les enjeux des municipales

A deux mois des élections RCF vous propose une série sur les grands enjeux des scrutins municipaux et communautaires.

La mobilité

Place de la voiture, stationnement, vélo, transport aux commun : beaucoup de chamboulement et de questions en ce moment, et cela ne concerne pas que les grandes villes. Illustration à Brioude. Reportage dans les rues de la cité saint Julien de Patrick Planchon.



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Les fusions de communes

Quel bilan pou r ceux qui ont franchi le pas ? Direction le petit village de Thoras en Haute-Loire, qui s'apprete a vivre sa premiere election municipale depuis la fusion. C'est un reportage de Cédric Bonnefoy.



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

L'avenir des commerces de centre ville.

Reportage à Yssingeaux de patrick planchon, où deux listes pourraient affronter le maire sortant bernard gallot, une conduite par Claude François une autre par Pierre Liogier



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

L'occupation des salles et sites culturels

Certaines communes en manquent, et pour d'autres le casse-tête c'est plutôt de trouver la bonne formule afin de les utiliser au mieux. Le cas du Puy en Velay



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

L’accès aux sports dans les petites communes

Miné par le manque d’équipements et le déficit de moyens, L’emblavez a connu une période difficile… Le nombre de ses jeunes footballeurs licenciés dans des clubs baissaient. Du coup en réponse, et bien plusieurs clubs ont créé le groupement Emblavez jeunes à destination des enfants.

Les garçons ne sont pas les seuls concernés par le Groupement, le club possède aussi des équipes féminisme made in Emblavez.

Reportage de cedric bonnefoy.