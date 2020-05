Les films du festival de Cannes à voir à la maison

EZGEVVEGfzaffez.7ZJusqu’à présent, On ne pouvait pas voir de films de cinéma sur le services de rattrapage de France Télévision. Hé bien, depuis la semaine prochaine, c’est possible.

Oui Marie, on peut comme pour Arte revoir quelques longs métrages et ce depuis la semaine dernière avec une programmation spéciale Festival de Cannes. Pas la sélection officielle mais une section parallèle “La quinzaine des réalisateurs”, une mine de nouveaux talents depuis 1969 . Au programme de ce bouquet de films, entre autres, le film d’animation Ma vie de courgette, à voir en famille,

La Moustache d’Emmanuel Carrère avec Vincent Lindon et Emmanuelle Devos, La Promesse des frères Dardenne, film des premiers grands rôles de Jérémie Renier et Olivier Gourmet, ou La Fée du duo clownesque Gordon et Abel.

Mais c’est un autre film que vous avez choisi

J’ai de la chance car je vais cette semaine vous parler d’un de mes films favoris. Toto le héros de Jaco van Dormael . Mais attention, ne vous fiez ni à son titre, ni à son affiche où un petit garçon rêveur tient un avion dans ses mains.

Puisqu’au fond ce film est quasiment le contraire de ce qu’il annonce : l’histoire d’un homme tout ce qu’il y a de plus banal qui pense qu’il a raté sa vie parce qu’on lui a volée. En effet, Thomas est persuadé qu’il a été échangé à la maternité avec le petit garçon de la maison d’en face. Ainsi, l’amour, la richesse et la réussite lui auraient échappé.

EXTRAIT DE LA BANDE ANNONCE

La voix reconnaissable entre toutes de Michel Bouquet

Michel Bouquet qui interprète Thomas, vieillard. Un des trois âges d’homme

entre lesquels on navigue : la vieillesse, temps d’un bilan amère, revanchard et vengeur; l’âge d’homme où le personnage s'installe dans une vie insatisfaisante, et l’enfance, le temps des rêves, des espoirs mais aussi des premiers traumatismes.

Ainsi le film joue sur les contrastes entre la vie que le petit garçon se rêve et celle que l’homme mène vraiment ou croit avoir vécu. Car on navigue très souvent entre réalité et fantasme.

EXTRAIT

Voilà, c’est un exemple des histoires que Toto, se raconte. Des histoires qu’il ne cessera de ressasser tout au long de sa vie. Vous vous dites peut-être que ce film a l’air bien noir. Rassurez-vous, de nombreuses respirations viennent ponctuer le récit : la poésie et la fantaisie y sont omniprésentes et l'amour y est magnifié. Notamment l’amour fraternel de Thomas pour sa grande soeur, matrice de son rapport aux femmes et amour aussi pour son petit frère trisomique qui le ramène à des choses plus simples et plus drôles.

EXTRAIT

Pascal Duquenne que l’on retrouvera quelques années plus tard dans le deuxième film de Jaco van Dormael Le Huitième jour avec Daniel Auteuil.

Ca vaut donc vraiment la peine de revoir Toto Le Héros

Oui, c’est un film qui inscrit des images puissantes dans nos mémoires. Comment oublier Thomas vieil homme qui fait sa toilette au gant dans une maison de retraite. On a rarement vu un corps âgé filmé de cette manière. Il y a aussi les scènes de confidence entre le frère et la soeur sur un oreiller ou les inoubliables tulipes qui se balancent sur Boum de Charles Trénet. Chacun peut y trouver son compte. Certains y verront un film sur l’enfance, d’autres sur la vieillesse, un film noir construit comme un puzzle policier ou un drame romantique… Un premier long métrage ambitieux, vraiment abouti et bouleversant qui vient tous nous toucher pour des raisons très différentes. On peut y voir aussi un conte philosophique, réflexion sur ce qu’est une vie réussie et sur la place de la fiction dans nos existences.

Toto le héros , en ce moment et gratuitement sur le replay de France Télévision et sur le site France.tvJusqu’à présent, On ne pouvait pas voir de films de cinéma sur le services de rattrapage de France Télévision. Hé bien, depuis la semaine prochaine, c’est possible.

Oui Marie, on peut comme pour Arte revoir quelques longs métrages et ce depuis la semaine dernière avec une programmation spéciale Festival de Cannes. Pas la sélection officielle mais une section parallèle “La quinzaine des réalisateurs”, une mine de nouveaux talents depuis 1969 . Au programme de ce bouquet de films, entre autres, le film d’animation Ma vie de courgette, à voir en famille,

La Moustache d’Emmanuel Carrère avec Vincent Lindon et Emmanuelle Devos, La Promesse des frères Dardenne, film des premiers grands rôles de Jérémie Renier et Olivier Gourmet, ou La Fée du duo clownesque Gordon et Abel.

Mais c’est un autre film que vous avez choisi

J’ai de la chance car je vais cette semaine vous parler d’un de mes films favoris. Toto le héros de Jaco van Dormael . Mais attention, ne vous fiez ni à son titre, ni à son affiche où un petit garçon rêveur tient un avion dans ses mains.

Puisqu’au fond ce film est quasiment le contraire de ce qu’il annonce : l’histoire d’un homme tout ce qu’il y a de plus banal qui pense qu’il a raté sa vie parce qu’on lui a volée. En effet, Thomas est persuadé qu’il a été échangé à la maternité avec le petit garçon de la maison d’en face. Ainsi, l’amour, la richesse et la réussite lui auraient échappé.

EXTRAIT DE LA BANDE ANNONCE

La voix reconnaissable entre toutes de Michel Bouquet

Michel Bouquet qui interprète Thomas, vieillard. Un des trois âges d’homme

entre lesquels on navigue : la vieillesse, temps d’un bilan amère, revanchard et vengeur; l’âge d’homme où le personnage s'installe dans une vie insatisfaisante, et l’enfance, le temps des rêves, des espoirs mais aussi des premiers traumatismes.

Ainsi le film joue sur les contrastes entre la vie que le petit garçon se rêve et celle que l’homme mène vraiment ou croit avoir vécu. Car on navigue très souvent entre réalité et fantasme.

EXTRAIT

Voilà, c’est un exemple des histoires que Toto, se raconte. Des histoires qu’il ne cessera de ressasser tout au long de sa vie. Vous vous dites peut-être que ce film a l’air bien noir. Rassurez-vous, de nombreuses respirations viennent ponctuer le récit : la poésie et la fantaisie y sont omniprésentes et l'amour y est magnifié. Notamment l’amour fraternel de Thomas pour sa grande soeur, matrice de son rapport aux femmes et amour aussi pour son petit frère trisomique qui le ramène à des choses plus simples et plus drôles.

EXTRAIT

Pascal Duquenne que l’on retrouvera quelques années plus tard dans le deuxième film de Jaco van Dormael Le Huitième jour avec Daniel Auteuil.

Ca vaut donc vraiment la peine de revoir Toto Le Héros

Oui, c’est un film qui inscrit des images puissantes dans nos mémoires. Comment oublier Thomas vieil homme qui fait sa toilette au gant dans une maison de retraite. On a rarement vu un corps âgé filmé de cette manière. Il y a aussi les scènes de confidence entre le frère et la soeur sur un oreiller ou les inoubliables tulipes qui se balancent sur Boum de Charles Trénet. Chacun peut y trouver son compte. Certains y verront un film sur l’enfance, d’autres sur la vieillesse, un film noir construit comme un puzzle policier ou un drame romantique… Un premier long métrage ambitieux, vraiment abouti et bouleversant qui vient tous nous toucher pour des raisons très différentes. On peut y voir aussi un conte philosophique, réflexion sur ce qu’est une vie réussie et sur la place de la fiction dans nos existences.

Toto le héros , en ce moment et gratuitement sur le replay de France Télévision et sur le site France.tv

Jusqu’à présent, On ne pouvait pas voir de films de cinéma sur le services de rattrapage de France Télévision. Hé bien, depuis la semaine prochaine, c’est possible.

Oui Marie, on peut comme pour Arte revoir quelques longs métrages et ce depuis la semaine dernière avec une programmation spéciale Festival de Cannes. Pas la sélection officielle mais une section parallèle “La quinzaine des réalisateurs”, une mine de nouveaux talents depuis 1969 . Au programme de ce bouquet de films, entre autres, le film d’animation Ma vie de courgette, à voir en famille,

La Moustache d’Emmanuel Carrère avec Vincent Lindon et Emmanuelle Devos, La Promesse des frères Dardenne, film des premiers grands rôles de Jérémie Renier et Olivier Gourmet, ou La Fée du duo clownesque Gordon et Abel.

Mais c’est un autre film que vous avez choisi

J’ai de la chance car je vais cette semaine vous parler d’un de mes films favoris. Toto le héros de Jaco van Dormael . Mais attention, ne vous fiez ni à son titre, ni à son affiche où un petit garçon rêveur tient un avion dans ses mains.

Puisqu’au fond ce film est quasiment le contraire de ce qu’il annonce : l’histoire d’un homme tout ce qu’il y a de plus banal qui pense qu’il a raté sa vie parce qu’on lui a volée. En effet, Thomas est persuadé qu’il a été échangé à la maternité avec le petit garçon de la maison d’en face. Ainsi, l’amour, la richesse et la réussite lui auraient échappé.

EXTRAIT DE LA BANDE ANNONCE

La voix reconnaissable entre toutes de Michel Bouquet

Michel Bouquet qui interprète Thomas, vieillard. Un des trois âges d’homme

entre lesquels on navigue : la vieillesse, temps d’un bilan amère, revanchard et vengeur; l’âge d’homme où le personnage s'installe dans une vie insatisfaisante, et l’enfance, le temps des rêves, des espoirs mais aussi des premiers traumatismes.

Ainsi le film joue sur les contrastes entre la vie que le petit garçon se rêve et celle que l’homme mène vraiment ou croit avoir vécu. Car on navigue très souvent entre réalité et fantasme.

EXTRAIT

Voilà, c’est un exemple des histoires que Toto, se raconte. Des histoires qu’il ne cessera de ressasser tout au long de sa vie. Vous vous dites peut-être que ce film a l’air bien noir. Rassurez-vous, de nombreuses respirations viennent ponctuer le récit : la poésie et la fantaisie y sont omniprésentes et l'amour y est magnifié. Notamment l’amour fraternel de Thomas pour sa grande soeur, matrice de son rapport aux femmes et amour aussi pour son petit frère trisomique qui le ramène à des choses plus simples et plus drôles.

EXTRAIT

Pascal Duquenne que l’on retrouvera quelques années plus tard dans le deuxième film de Jaco van Dormael Le Huitième jour avec Daniel Auteuil.

Ca vaut donc vraiment la peine de revoir Toto Le Héros

Oui, c’est un film qui inscrit des images puissantes dans nos mémoires. Comment oublier Thomas vieil homme qui fait sa toilette au gant dans une maison de retraite. On a rarement vu un corps âgé filmé de cette manière. Il y a aussi les scènes de confidence entre le frère et la soeur sur un oreiller ou les inoubliables tulipes qui se balancent sur Boum de Charles Trénet. Chacun peut y trouver son compte. Certains y verront un film sur l’enfance, d’autres sur la vieillesse, un film noir construit comme un puzzle policier ou un drame romantique… Un premier long métrage ambitieux, vraiment abouti et bouleversant qui vient tous nous toucher pour des raisons très différentes. On peut y voir aussi un conte philosophique, réflexion sur ce qu’est une vie réussie et sur la place de la fiction dans nos existences.

Toto le héros , en ce moment et gratuitement sur le replay de France Télévision et sur le site France.tv