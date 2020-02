Les fleurs coupées biologiques d'Emeline Declerck à Plouigneau

Et si demain les fleurs étaient bio ? La plupart des plantes qui se trouvent aujourd'hui chez nos fleuristes viennent de loin : de Zimbabwe, du Kenya et même parfois de l'Equateur.

Dans le pays de Morlaix, une horticultrice propose de couper avec ce modéle. Elle cultive des fleurs en bio et de saison, et elle est adepte du mouvement Slow Flower.

Un reportage de Ludmilla Guignard.