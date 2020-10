Les Folies d’O… Michel Legrand

Découvrez le programme !



17 OCTOBRE // 20H30 // CONCERT SYMPHONIQUE MUSIQUES DE FILMS de MICHEL LEGRAND // OPERA BERLIOZ - LE CORUM - DANS LE CADRE DE CINEMED

Les plus grandes pages de l’histoire du compositeur au travers d’un concert réunissant ses plus grands succès nés de son association avec Jacques Demy : Les Demoiselles de Rochefort, Peau d’Ane, Trois places pour le 26 … mais aussi des oeuvres qui l’ont rendu célèbre aux Etats Unis : L’Affaire Thomas Crown (Oscar de la meilleure chanson originale de fi lm pour « The Windmills of Your Mind »), Summer of 42, Yentl, F for Fake…

18 DÉCEMBRE // 20H00 // QUINTET MICHEL LEGRAND // THÉÂTRE JEAN-CLAUDE CARRIÈRE AU DOMAINE D’O

Pendant soixante ans, Michel Legrand épousera le monde du jazz dans sa pluralité, en expérimentant toutes les combinaisons, du trio au big band, du piano solo au quintet, en se frottant à des fi gures clés comme Sarah Vaughan, Toots Thielemans, Stéphane Grappelli, Ray Brown, Shelly Manne, sans oublier « l’axe cubain » avec Chucho Valdés et Arturo Sandoval. Les musiciens qui ont longtemps accompagné Michel Legrand : Hervé Sellin au piano, Claude Egea à la trompette, Denis Leloup au trombone, François Laizeau à la batterie et Pierre Boussaguet à la contrebasse, retraceront à travers ce concert ses grandes pages du Jazz





22 & 23 DÉCEMBRE // 20H00 // LES PARAPLUIES DE CHERBOURG // THÉÂTRE JEAN-CLAUDE CARRIÈRE AU DOMAINE D’O

Musique Michel Legrand Paroles Jacques Demy Direction musicale Patrick Leterme Direction artistique et conception du décor Mohamed Yamani, Patrick Leterme Mise en espace Emmanuel Dell’Erba, Patrick Leterme Chorégraphie Johan Nus Costumes et graphisme Gaël Bros Lumières Laurent Kaye

Madame Emery Jasmine Roy Geneviève Emery Camille Nicolas Guy Fouchet Gaétan Borg Roland Cassart Grégory Benchenafi Tante Élise Marie-Catherine Baclin Madeleine Julie Wingens Le Candide Orchestra

Coproduction Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Opéra de Reims, Ars Lyrica Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge & Casa Kafka Pictures Tax Shelter empowered by Belfi us

