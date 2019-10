Dans le contexte du Brexit, La Maison de l'Europe de Rennes et de Haute Bretagne et RCF Alpha se sont associés afin de prendre de la hauteur par rapport à l'actualité européenne et se poser la question :

Quels sont les fondements chrétiens et philosophiques de l'Union Européenne ?



Lundi dernier une soirée débat sur ce thème a eu lieu avec Mgr Pierre d'Ornellas, archevêque de Rennes, et Edmond Hervé, ancien maire de Rennes, à l'Espace Ouest-France, rue du Pré-Botté à Rennes.



Mgr d'Ornellas a parlé de St Colomban comme une des premières références européennes mais aussi de la place de la conscience dans la vie des européens et a rappelé ce point fort de la constitution polonaise.