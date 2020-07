Les groupes participatifs

Une centaine de personnes appartenant à des groupes participatifs ont partagé deux jours de rencontre et de convivialité à Sancey dans le Doubs.



Renforcer le pouvoir d'agir ds personnes et des groupes en précarité fait partie de la stratégie de Caritas Alsace. Il ne s'agit plus seulement de "faire pour", mais de "faire avec". C'est la dynamique qui sous-tend les 48 groupes participatifs en Alsace : permettre aux personnes en précarité de reprendre confiance en elles à travers la confection d'objets, l'organisation de projets, comme ce voyage à Sancey.