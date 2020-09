Les Jardins de Popote à Ébersviller

Depuis 2019, avec ses "Jardins de Popote", Marion Dalstein fait le pari d'un maraîchage local, bio, et engagé. L'exploitation est située à Ébersviller, et est accessible via un système d'abonnement.

Diplômée d’un brevet professionnel responsable d’exploitation agricole au lycée de Courcelles-Chaussy, la jeune femme a vu son travail courronné du label Qualité MOSL à l'été 2020.