Les jeunes et les séniors de plus en plus touchés par la précarité dans le Var.

Plus de 10 000 personnes ont été accueillies dans les 11 permanences de l'association dans le département. Un chiffre en augmentation depuis des années et les profils des personnes aidées ont beaucoup évolué.



" On ne voyait jamais de salariés et très peu de séniors", se rappelle Isabelle Ranucci, secrétaire départementale chargée de la solidarité en France pour le Secours Populaire dans le Var. Elle y travaille depuis 24 ans et aujourd'hui elle voit de plus en plus de jeunes de moins de 25 ans et de séniors. Ces derniers représentent 25% des accueillis.

Les actifs également ont de plus en plus besoin d'aide d'après le baromètre de la pauvreté et de la précarité présenté par l'association.

Au total, 3 millions de personnes ont été aidées par le Secours Populaire Français l'an dernier, soit deux fois plus qu'il y a 10 ans.