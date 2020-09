Les journées européennes du patrimoine à Metz : les 19 et 20 septembre 2020

Cette semaine avec Patrick Thil, Adjoint au Maire de Metz chargé de la Coordination de la politique municipale en matière de culture, de rayonnement culturel et de culte.





Les journées européennes du patrimoine, c'est chaque année un rendez-vous populaire, gratuit et donc incontournable. Si l'édition 2020 impose les gestes barrière et parfois quelques réservations à anticiper, le programme est d'autant plus attractif qu'il s'inscrit pour partie dans les 800 ans de la Cathédrale Saint-Etienne.