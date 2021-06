Les médecins de quartiers s'inquiètent des effets de la pandémie sur la santé

Des professionnels de santé de l'enfance alertent sur les effets délétères de la crise sanitaire sur l'accès aux soins des enfants.



Pédopsychiatres, pédiatres, médecins généralistes ou médecins scolaires dans le quartier Villejean Beauregard à Rennes voient les délais s’allonger pour consulter des spécialistes, surtout pour les dispositifs d’accompagnement social et les lieux de soin publics.

Un an et demi pour un psychiatre, un an pour un orthophoniste, des temps d'attente qui nuisent à la bonne prise en charge des soins. Ils demandent plus de moyens.