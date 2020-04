Les métropoles barbares à l'épreuve de la pandémie

Guillaume Faburel, chercheur du laboratoire Triangle, enseignant à l'université Lyon 2, est géographe. Pour lui, les métropoles ont joué un rôle non négligeable dans la diffusion de l'épidémie.

Plusieurs facteurs sont en cause : artificialisation des territoires, densité croissante, destruction des écosystèmes de certaines espèces... mais aussi augmentation des flux, toujours plus importants à l'échelle mondiale.

Repenser notre rapport à l'espace

Les métropoles sont dites "barbares" à plusieurs titres pour Guillaume Faburel. Elles favorisent les inégalités sociales en excluant des groupes entiers, souvent les classes les plus populaires. Les environnements sont dégradés, on trouve peu de lieux de ressourcement. Enfin, les métropoles, par leur grandeur et leur grosseur institutionnelle, dépossèdent le citoyen de sa capacité d'action.

Aussi, cette crise "pourrait accoucher d'une remise en cause de cette doctrine qui a prévalu durant les 40 dernières années", pour Guillaume Faburel, "de faire de la métropole une locomotive au détriment d'autres formes de manière de vivre".

"La métropolisation par l'arrachement de nature est une démesure du monde", dit-il enfin. "Et c'est le confinement qui, en nous imposant des limites, nous pose la question : quelles sont nos limites".