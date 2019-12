Les motards se mobilisent pour les enfants hospitalisés.

Samedi 300 Motard déguisé en pères noël se sont baladé entre Montpellier et Lavérune.

Un coffre entier de jouets et près de 500 euros ont été récolté au profit de l'association Rire qui œuvre auprès des enfants malades.

Jean-Michel Sénéchal est le coordinateur de la fédération des motards en colère l'Hérault et organisateur de l'événement.