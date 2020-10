"Les Moutons" Alsy - "Asbl New Kiskeya Decoste" Denize Decoste

Chronique File dans ton livre - Delphine Freyssinet/Frédérique Petit : L'oeil de Berk - Julien Béziat - Collection Pastel de L'Ecole des Loisirs



Coup de projecteur : "Les Moutons" sont de retour! Cette BD décrit de façon toujours aussi comique et réaliste le monde de l’entreprise et des ressources humaines.

"I had a team", le 3ème tome, sort aux éditions Renaissance du Livre



L'air du temps : les Journées de la solidarité internationale ont lieu demain et samedi au centre culturel d’Uccle. Plusieurs associations ont répondu présentes, comme l’asbl "New Kiskeya Decoste", sa co-fondatrice Denize Decoste est notre invitée.