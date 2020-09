"On a les moyens grâce à un clic ou une photo de faire changer les choses", assure Xavier du Crest

Alors que l’épidémie de Covid-19 ne faiblit pas, elle complique la tâche des organisations non-gouvernementales (ONG) qui doivent réinventer leurs campagnes de soutien. C’est le cas d’Handicap International dont le directeur France Xavier du Crest appelle à une mobilisation numérique.

Des pyramides solidaires numériques

Il n’y aura pas de pyramide de chaussures cette année dans les villes françaises. "Une organisation comme la nôtre ne pouvait pas demander à des citoyens de se réunir pour jeter des chaussures ou signer des pétitions. Ce n’était pas compatible avec le Covid-19", explique Xavier du Crest. Handicap International lance donc des pyramides solidaires numériques.

Il faut se rendre sur internet pour soutenir les victimes de conflits. Des pétitions sont à signer en ligne et un challenge consiste à poster des photos de pyramides de n’importe quels objets. "On invente des actions. Et vous pouvez afficher sur vos fenêtres les photos des victimes pour afficher votre engagement", ajoute Xavier du Crest.

C’est essentiel pour le directeur de ne pas perdre cet engagement. "C’est un moyen pour les citoyens d’avoir une action politique. On a prouvé que tous ensemble on a les moyens grâce à un clic ou une photo de faire changer les choses", explique-t-il.

Une action politique

La volonté d’influencer les décideurs du monde est toujours bien présente. "On est réputés pour être des révoltés dans le monde politique", sourit Xavier du Crest, "on ne lâche rien". Selon lui, la France doit cesser d’être dans l’attitude du "en même temps". "Elle a rejoint le combat politique mais elle n’a pas répondu à l’appel du secrétaire général de l’ONU [Organisation des Nations Unies, ndlr] pour faire en sorte d’arrêter d’utiliser des armes".

Face aux bombardements qui frappent de nombreuses villes dans le monde, "il faut un engagement des Etats pour réparer. C’est beaucoup plus coûteux de déminer un terrain que de balancer des mines", affirme Xavier du Crest. Pour lui, "le bombardement en zone urbaine est crime long et silencieux" et il faut donc parler pour les victimes.

Handicap International invite chacun à s’engager. "On cherche des profils type logisticiens, praticiens dans les soins, l’urgence mais aussi tout ce qui est administratif. Nous sommes contraints de croître face à l’aggravement de la situation", conclut Xavier du Crest. Les offres d'emploi sont à retrouver sur le site de l’ONG.