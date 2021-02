Les nouvelles mesures annoncées dans les Alpes-Maritimes

Confinement le week-end, masque obligatoire, jauge dans les commerces : le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus dans son département.

Confinement pour deux week-ends

De Théoule sur Mer à Menton, en passant par Grasse et Vence, les Azuréens qui habitent dans l’aire urbaine niçoise du littoral seront confinés pour les deux prochains week-ends “comme en mars”. De vendredi 18h à lundi 6h, les déplacements seront limités aux motifs impérieux : faire ses courses, sortir son chien, aller chez un médecin, aider ses proches.

Les librairies, les magasins de vêtements, les coiffeurs seront fermés le week-end.

Les Azuréens concernés par le confinement pourront sortir, se balader, faire du sport dans un périmètre de cinq kilomètres autour de chez eux.

"L'heure n'est plus à la pédagogie mais à la responsabilité", le préfet compte renforcer les contrôles de police mais ils seront indulgents avec les touristes qui quittent le département.

Masque, centres-commerciaux, frontières : de nouvelles mesures appliquées dès mardi

Le masque est désormais obligatoire dans “toutes les zones très fréquentées” du département.

Les magasins de plus de 5 000 mètres carrés n’ouvriront pas. Les commerces alimentaires et les pharmaciens ne sont pas concernés.

Dans les boutiques de plus de 400 mètres carrés, la jauge passe de 10 à 15 mètres carrés pour un client. Les gérants devront aussi faire appel à un “médiateur covid” pour rappeler les gestes barrières aux clients.

Les contrôles aux frontières seront renforcés sur les routes, dans les trains et à l'aéroport de Nice.