Les pâtes de fruits et autres confiseries de Nathalie Bruschi

Nathalie Bruschi a ouvert "Douceurs" à domicile à Augny Village. Elle est confiseuse et fabrique des pâtes de fruits très variées, nougats, calissons à la mirabelle et autres douceurs. Nathalie participe "en temps normal" à de nombreux salons et marchés de Noël ou du terroir. (https://www.facebook.com/confiseries.artisanales.57) Nathalie bénéficie comme tous les producteurs et artisans du Feuilleton RCF du Label Qualité MOSL.