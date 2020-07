Les petits déjeuners de la permanence de ll'Arc en Ciel

Chaque matin, la permanence de l'Arc en Ciel à Strasbourg offre un petit déjeuner à tous ceux qui en ont besoin. Rencontre avec les bénévoles et les personnes accueillies.



"""Ça fait du bien de pouvoir boire un café bien chaud le matin""...

Les petits déjeuners de l'Arc en Ciel accueillaient 30 personnes il y a quelques années ; ils en accueillent maintenant une centaine. Sept jours sur sept, personnes isolées, familles, SDF, migrants... peuvent venir se poser dans un endroit calme et en sécurité. Au-delà, ou à travers cette aide alimentaire, l'objectif de Caritas est de permettre à ces personnes de retrouver leur dignité. Bénévoles et personnes accueillies disent quelque chose de cette recherche."