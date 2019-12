Les plans de piste de Pierre Novat

La saison d'hiver débute et les stations de ski ouvrent les unes après les autres. Si vous êtes un habitué du ski, pour vous repérer sur les pistes vous avez sûrement déjà utilisé des plans dessinés par Pierre Novat, pionnier du plan de pistes de ski.

Une exposition lui a été consacrée à Grenoble l'année dernière, ainsi qu'un livre qui vient d'être réédité aux éditions Glénat : "Plans des pistes : Les domaines skiables de France dessinés par Pierre Novat". Un catalogue de 250 plans de pistes.

Le travail de l'artiste est à mi-chemin entre cartographie et réalité déformée à but artistique. Une représentation particulière qui a été inventée par Pierre Novat et qui a marqué les esprits.